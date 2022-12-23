Kuşadası'nda ölü yunus sahile vurdu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu Plajı'nda ölü yunus olduğu ihbarı üzerine bölgeye Dernek üyeleri gönderildi.
Ekiplerin incelemesinde, 1 metre 82 santimetre boyutundaki yunusun, stenella coeruleoalba (çizgili yunus) cinsine ait olduğu kaydedildi.
Öte yandan ekipler, yunusun çene altında bir delik olduğunu tespit etti.
Plajdan alınan yunus, Kuşadası Belediyesi ekiplerince açılan çukura gömüldü.