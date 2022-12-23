Ortaklar'daki çöp şiş ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AYDIN (AA) - Germencik'e bağlı Ortaklar Mahallesi'nde bulunan restoranlarda görev yapan çöp şiş ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen çöp şiş ustaları, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Çöp şiş ustası Orhan Taş, haber kategorisinde Evrim Aydın’ın "Mavi çizgilerimiz var", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde de Narciso Contreras’ın "Aman savaş duymasın" fotoğrafını seçti.

Taş, fotoğrafları çok güzel bulduğunu belirterek, "Fotoğrafların her biri çok güzel. Özellikle Türk bayrağının yer aldığı, helikopterin bulunduğu fotoğrafta denizin mavisinin de birleşmesi çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Ustalardan Şakir Taş da haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", sporda Ales Beno'nun "Dünyanın sultanları”, çevre-yaşam kategorisinde ise Pankaj Nangia'nın "Yeni yıl neler getirecek?" fotoğrafını seçti.

Taş, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Seçtiğim fotoğrafları çok beğendim. Özellikle çevre-yaşam kategorisinde Hindistan'da çekilen martıların olduğu fotoğrafı çok beğendim. Anadolu Ajansı'na ve çalışanlarına teşekkür ederim. " diye konuştu.

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