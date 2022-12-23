Aydın'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kadın, kurtarılamadı.



S.Ö'nün kullandığı 34 FKJ 323 plakalı otomobil, Dallıca mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülhanım Tintin'e çarptı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.

S.Ö, gözaltına alındı.





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