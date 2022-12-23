Aydın'da aranan 2 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde farklı suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile "göçmen kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



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