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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da aranan 2 kişi tutuklandı

AA

Aydın'da aranan 2 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde farklı suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile "göçmen kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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