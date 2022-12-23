Aydın'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Park Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinden 8 çuval zeytin, 30 litre mazot ve motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede hırsızlık olayını İ.K. Ve T.K'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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