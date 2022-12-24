Aydın'da bisiklet ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı bisiklet ve motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis, şüphe üzerine bir ekmek nakil aracını durdurdu.

Araçta yapılan aramada Muğla'dan çalıntı kaydı bulunan elektrikli bisiklet ve Çine'den çalınan 09 AAB 821 plakalı motosiklet bulundu.

Araç sürücüsü T.K ile yanında bulunan O.A. ve F.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A. ve F.İ. tutuklandı, araç sürücüsü T.K. serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.