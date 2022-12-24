Söke'de 2 firari hükümlü yakalandı

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​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçlı Mahallesi’ndeki yol uygulamasında "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B’yi yakaladı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan A.K de Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.



Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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