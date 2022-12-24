Çine'de inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Çine ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Yağcılar Mahallesi'ndeki inşaattan demir profil, kablo ve çeşitli malzemeler çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin İ.D. (22) ile R.A. (23) olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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