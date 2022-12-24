Köşk'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın’ın Köşk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına karşı sürdürdüğü çalışma kapsamında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Gözaltına alınan F.Ü'nün (33) yapılan üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.