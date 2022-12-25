Aydın'da jandarmadan 68 sürücüye emniyet kemeri cezası

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AYDIN (AA) - Aydın’da jandarma, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 68 sürücüye, 49 bin 429 lira ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.



29 jandarma trafik timi ile 62 personelin katıldığı uygulamalarda 2 bin 773 araç sürücüsü kontrol edildi.

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 68 araç sürücüsüne 49 bin 429 lira para cezası uygulandı.



Kontrollerde 26 araç trafikten men edildi, 2 sürücü belgesine de el konuldu.

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