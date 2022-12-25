Aydın'da firari hükümlü yakalandı

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​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.P’nin Yenidoğan Mahallesi'nde, bulunduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan T.P. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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