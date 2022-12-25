Aydın'da kargo paketinde 506 gram uyuşturucu ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargo firmasına düzenlenen operasyonda bir paketin içinde 506 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçeye kargo ile uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, kargo firmasında narkotik köpeği "Arthur" ile arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği paketin içinde, monta sarılmış 506 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İş yerinde bekleyen ekipler, paketi almaya gelen D.K. ile V.K'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca bulundu. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Uyuşturucuyu gönderen kişilerin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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