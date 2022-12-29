Aydın'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde evlerinin bahçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Burunköy Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon yapan ekipler, kuzen olduğu öğrenilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada 7 metre derinliğinde bir çukur tespit edildi. Aramada bulunan 3 dedektöre el kondu.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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