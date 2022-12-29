Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 49 liradan, en yüksek 65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Siyah salamura zeytin 22,00 22,00 Natürel ham zeytinyağı 80,00 80,00 Kuru incir 49,00 65,00





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