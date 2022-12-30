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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şevketiye Mahallesi’nde bir evde ve otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda şüpheliler K.U. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 476 gram metamfetamin, terazi, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 305 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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