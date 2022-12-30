GÜNCELLEME 3 - Aydın'da bir restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranından saat 15.30 sularında ihbar geldiğini, tüpteki arızaya müdahale sırasında patlama yaşandığını söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, olay yerindeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada ise restoranda çıkan yangının söndürüldüğünü, yaralıların Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, ölenlerin cansız bedenlerinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Patlama sonucu çevredeki diğer iş yerlerinde hasar olmadığını dile getiren Aksoy şöyle konuştu:

"Çalışanın ilk beyanı var; tüpten bir koku geldiği, tüple ilgili bir yetkili kişinin değişim yaptığı sırada bir kokunun çıktığı, bazı insanları dışarı kendisinin çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii olay yeri inceleme ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise patlamada 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını, olaydan dolayı çok üzgün oldukları kaydetti.

- "Hiçbir şeyin farkında değildik"

Olayda hafif yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan restoran çalışanı Merve Bayar (24), AA muhabirine, tüpün kaçak yaptığını, ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti.

Bayar, şöyle konuştu:

"Kasiyerim. Olay, tüp değişimi esnasında oldu. Çok anlatacak bir şey yok, bir anda alev aldı, patladı. Ocak kısmında oldu, hepimiz de ocaktaydık zaten. Bir anda olduğu için hiçbir şeyin farkında değildik, kendimizi zor attık dışarı."

Öte yandan, yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan bir hastanın, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, ölenlerden birinin üzerinden de Emine Düztepe adına düzenlenen kimlik çıktığı öğrenildi.

Ölenlerden bazılarının yakınları, Nazilli Devlet Hastanesi önüne gelerek gözyaşı döktü. Fenalık geçirenlere müdahale edildi.

- Soruşturma başlatıldı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayın restoranda tüp değişimi sırasında yaşandığı bildirildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulan açıklamada, "3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayla ilgili sorumlu olduğu düşünülen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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