Çine'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kabataş Mahallesi'nde C.Ç ile kimliği henüz belirleyemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri C.Ç'yi Çine Devlet Hastanesine kaldırdı.

C.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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