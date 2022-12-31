Aydın'da restorandaki patlamada görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bir restorandaki patlamaya tanık olanlar, olayın üzüntüsünü yaşıyor.



Kıbrıs Caddesi'nde patlamanın yaşandığı döner restoranının karşısında yer alan pastanede çalışan Betül Cengiz, AA muhabirine, olayın şokunu atlamadığını belirtti.



Bir anda alevlerin çıktığını gördüğünü söyleyen Cengiz, "Alev topuna dönüştü. Alt kattakiler bir hamleyle çıkabildi. Ama üst kattakilerin hiçbiri çıkamadı. Ne pencere kırabildiler ne de oradan çıkabildiler. Ve biz hiçbir şey yapamadık..." ifadelerini kullandı.

Aynı sokakta iş yeri bulunan kırtasiyeci Mustafa Gököz de "Müşterilerimle ilgilenirken patlama sesi duyduk. Baktık nereden geliyor diye. Ben motosiklet çarpıştı sandım. Baktım yangın yükselmiş, kaçışanlar var. Torunlarım vardı, bir patlama daha olur bize de zarar verir diye arkaya aldık. Ondan sonra alevler ve dumanlar yükseldi, başka da bir şey görülmedi." diye konuştu.

Öte yandan patlamanın yaşandığı restoranın dış yüzü beyaz branda ile örtüldü. Restoran ve çevredeki iş yerlerinde elektrik firması çalışma başlattı.

Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişinin ise ifadelerinin sürdüğü, hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesinin bugün defnedilmesinin beklendiği belirtildi.



Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında dün tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.









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