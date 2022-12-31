Germencik'te hava destekli asayiş uygulamasında 7 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından yürütülen asayiş uygulamasında 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla ilçede hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçak kazıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için karakola götürüldü.







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