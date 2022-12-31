Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi’nde durdurdu. Araçtaki 2 kişinin üzerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde de F.A'nın üzerinde uyuşturucu bulundu



Gözaltına alınan 3 kişi ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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