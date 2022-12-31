GÜNCELLEME - Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü cezaevine gönderildi.

İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi.

"Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüpheliden 3'ünün taburcu edilerek emniyete götürüldüğü, diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.



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