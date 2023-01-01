Aydın'da güvenlik güçlerinden yılbaşı denetimi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın’da jandarma ve emniyet ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki 311 noktada yol kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı.

Sürücüler ve yolcuların yeni yılını kutlayan jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise cezai işlem uyguladı. Uygulamalarda 398 jandarma timi ile 580 personel görev yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kent genelindeki sorumluluk bölgelerinde 250 ekip ve 2 bin 250 personelle denetim yaptı.

Denetimlerin sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.