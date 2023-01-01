Aydın'da güvenlik güçlerinden yılbaşı denetimi

AYDIN (AA) - Aydın’da jandarma ve emniyet ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki 311 noktada yol kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı.
Sürücüler ve yolcuların yeni yılını kutlayan jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise cezai işlem uyguladı. Uygulamalarda 398 jandarma timi ile 580 personel görev yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kent genelindeki sorumluluk bölgelerinde 250 ekip ve 2 bin 250 personelle denetim yaptı.
Denetimlerin sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.