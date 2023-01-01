Germencik Kaymakamı Gülenç, yeni yıla görevi başındaki ekiplerle girdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AYDIN (AA) - Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, 2023'e polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleriyle birlikte girdi.

Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada yılın son gününde görevi başındaki emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret ettiklerini, dertlerini, sıkıntılarını dinlediklerini belirtti.



Ekiplerin görevlerini fedakarca yerine getirdiğini, bu sayede yeni yıla huzurlu bir şekilde girdiklerini ifade eden Gülenç, "İnşallah kazasız, belasız ve güzel bir yılbaşı geçiririz. Bütün yılımız da güzel bir şekilde geçer diye temenni ediyorum. Görev başındaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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