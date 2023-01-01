Aydın'da firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan toplam 11 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö’nün Dalama Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ö, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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