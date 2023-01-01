Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kızılcaköy Mahallesi'nde zeytin bahçesine gitmek için yola çıkan Hasan Ali Yılgın'ın (63) kullandığı 09 AG 575 plakalı traktör, stabilize yolda devrildi.

Sürücü Yılgın, devrilen traktörün altında kaldı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, Yılgın'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yılgın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılgın'ın cenazesi, incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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