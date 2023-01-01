Aydın'da bahçeden zeytin çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın İncirliova ilçesinde bahçeden zeytin hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbeyli Mahallesi’nde zeytin bahçesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin Ç.Ö. ve Ö.A. olduğu tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekibi tarafından yakalandı, zeytinler de ele geçirildi.



Zeytinler sahibine teslim edilirken, şüpheliler ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

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