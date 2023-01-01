Aydın’da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde araçta uyuşturucu kullandığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzburgazı Mahallesi’nde devriye esnasında bir araçta yaptığı arama yaptı. Aramada, 20 gram esrar ele geçirildi.



Sürücü C.A. (38) gözaltına alındı. Uyuşturucu kullandığı da belirlenen sürücüye, ayrıca "alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmak" suçundan 9 bin 410 lira ceza uygulandı, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

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