Muğla'da trafik kazasında şehit olan komiserin cenazesi Aydın'da toprağa verildi

Marketler bugün açık mı, kapalı mı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde görevden dönerken otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu şehit düşen Komiser Ekrem Uyar, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Uyar'ın cenazesi, helallik alınması için Soğancılar Mahallesi'ne getirildi. Cenaze, daha sonra yakınlarının gözyaşları arasında Kızılgüney Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından mezarlıkta kıldırılan namazın ardından cenaze toprağa verildi. Şehidin annesi Mesude, babası Ali Rıza ve kardeşi Elçin Uyar törende gözyaşı döktü.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Milas-Yatağan kara yolunda Komiser Y.Ü. yönetimindeki sivil polis otomobili, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilmişti. Kazada, araçta bulunan 29 yaşındaki Komiser Ekrem Uyar hayatını kaybetmiş, Y.Ü hastaneye kaldırılmıştı. İki komiserin, Bodrum ilçesindeki asayiş görevinin ardından il merkezine döndükleri öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.