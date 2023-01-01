Aydın’da 42 motosiklet sürücüsüne 25 bin 359 lira ceza kesildi

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AYDIN (AA) - Aydın’da, "motosiklet sürücülerine yönelik" uygulamada, kural ihlali yapan 42 sürücüye 25 bin 359 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "motosiklet sürücülerine yönelik" kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. 24 jandarma trafik timi ile 49 personelin katıldığı uygulamalarda 1327 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen 42 araç sürücüsüne 25 bin 359 lira para cezası uygulandı, 15 motosiklet trafikten men edildi.

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