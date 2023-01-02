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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 80,31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Salamuralık zeytin 15,00 16,00 Natürel ham zeytinyağı 67,75 73,00 Kuru incir 44,00 80,31 Kestane 39,60 44,55





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