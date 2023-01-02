Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Deniz S'nin kullandığı 09 J 0496 otomobil, Söke-Kuşadası yolu üzerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Deniz S. ile araçta yolcu konumundaki Alican D, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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