Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Salamuralık zeytin 16,13 38,18 Naturel ham zeytinyağı 66,80 75,00 Kuru incir 43,00 70,00 Sızma zeytinyağı 78,00 80,00





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