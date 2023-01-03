Aydın'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Bayram D'nin kullandığı 09 AIA 585 plakalı motosiklet ile Gürcan A. yönetimindeki 09 UC 891 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Bayram D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da görüntülendi.



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