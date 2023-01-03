Aydın'daki vinç kazasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, bir fabrika inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Söke Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan zanlılardan Y.E.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden L.G. de savcılıktaki ifadesi sonrası salıverildi.



Zanlılardan şantiye şefi S.K, firma sahibi M.B, vinç firmasının sahibi M.Ş ile vinç operatörü M.Ç. çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı. Şüpheli Ö.F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Olay

Söke Organize Sanayi Bölgesinde, dün, bir fabrikanın inşaatı sırasında iş malzemesi taşıyan vincin kopan bomu çatıya doğru devrilmiş, bu sırada çatıda çalışan 2 işçi, bomun devrilmesiyle çöken çatıdan düşmüştü.

Kazada işçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Erol Aras ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Jandarma olaya ilişkin 7 kişiyi gözaltına almıştı.



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