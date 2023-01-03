Aydın'da 8 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen, 8 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaralı olduğu için Nazilli Devlet Hastanesinde denetim altında tutulan M.G. taburcu olduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.

M.G'nin tüpü değiştiren kişi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 5'e yükseldi.

- Olay

Altıntaş Mahallesinde Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B ve olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P tutuklanmıştı.

İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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