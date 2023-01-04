Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.İ. idaresindeki 09 Y 1111 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda, R.Ö’nün kullandığı 20 KS 894 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki yolcu konumundaki K.İ. yaralandı.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.