Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Siyah salamura zeytin 15,98 34,97 Naturel ham zeytinyağı 67,47 70,00 Kuru incir 51,00 51,00





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