Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AYDIN (AA) - Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları oylamasında tercih yaptı.

Ekici, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafına oy veren Ekici, çevre-yaşamda Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" adlı fotoğrafını seçti.

Ekici, haber kategorisindeki tercihini ise Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların her birini çok beğendiğini belirten Ekici, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.





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