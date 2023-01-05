Özlem Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Çerçioğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü" fotoğrafına oy veren Çerçioğlu, sporda Ales Beno'nun "Dünyanın sultanları" karesini oyladı.

Çerçioğlu, çevre-yaşam kategorisindeki tercihini ise Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Çerçioğlu, "Tüm fotoğrafları tek tek inceledim. AA çalışanları gerçekten büyük emek harcayarak fotoğrafları çekmişler. Duygusal kareler de çok fazlaydı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.





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