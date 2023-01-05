Aydın'da 8 metrelik kuyuya düşen köpeği AKUT kurtardı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

Ege Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bulunan 8 metre derinliğindeki kuyudan köpek sesi geldiğini işiten kişinin ihbarı üzerine bölgeye AKUT ekibi yönlendirildi.

Ekip, halat yardımıyla kuyuya inip köpeği kurtardı.

Halsiz olduğu gözlenen köpek, tedavisi için veterinere götürüldü.

Köpeğin, tedavisinin ardından barınağa bırakılacağı öğrenildi.





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