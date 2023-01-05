Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 62 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Siyah salamura zeytin 30,00 30,00 Natürel ham zeytinyağı 67,00 75,00 Kuru incir 43,00 62,00 Sıra mısır 5,75 5,75





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