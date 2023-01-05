Aydın’da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 10 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Davutlar Mahallesi ile Kadınlar Denizi Mahallesi’nde farklı zamanlarda 10 ayrı evden 2 motosiklet, otomobil, bilgisayar, oyun konsolu, hoparlör, 10 kol saati, mont gibi çeşitli ürünlerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.S, B.G, S.B. ve Ö.Y. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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