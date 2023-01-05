Aydın'da jandarmanın 1599 operasyonunda 126 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın’da kaçakçılık ve organize suçlara yönelik jandarma ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 126 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022 yılında kaçakçılık ve organize suçlar konularında 1599 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1924 şüpheli yakalandı. Bunlardan 126’sı tutuklandı. Serbest bırakılanlardan 283 için ise adli kontrol şartı konuldu.

Operasyonlarda toplam 42 kilo 263 gram kubar esrar, 8 kilo127 gram metamfetamin, 2 kilo 220 gram kenevir, 995 gram kenevir tohumu, 1 kilo 500 gram haşhaş, 1 kilo 64 gram skunk, 514 yeşil reçeteye tabi hap, 809 psikotrop tablet, 419 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kilo 565 gram tütün, 2 milyon 199 bin 621 filtreli sigara kağıdı, 269 bin 145 sigara, 16 bin 941 paket sigara, 10 bin 136 litre şarap, 2 bin 106 tarihi sikke, 30 tabanca, 20 av tüfeği, 339 mühimmat ele geçirildi.

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