Söke'de girişimcilere KOSGEB destekleri anlatıldı

AYDIN (AA) - KOSGEB Aydın Müdürlüğü 2023 desteklerine ilişkin Söke ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Söke Ticaret Odası'ndaki toplantıda konuşan KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, KOSGEB'in destek verdiği girişimcilerden örnekler göstererek bu yıl sağlanacak destekleri anlattı.

Dijitalleşme hakkında bilgi veren Dülger, "KOSGEB işletme başına 2 milyon liraya kadar destek veriyor. Bunun 400 bin lirası hibe, 1 milyon 600 bin lirası da 0 faizli kredi. Ayrıca kapasitesini geliştirene 1,5 milyon lira destek verilirken, bunun 200 bin lirası hibe, 1 milyon 300 bin lirası sıfır faizli kredi olacak." dedi.

Dülger, Aydın'da 2022 yılında toplamda 1300 işletmeye 89 milyon lira KOSGEB desteği verildiğini aktardı.

Fuarlara metrekare başına verilen desteklerin arttırıldığını belirten Dülger, "İhtisas fuarlarında 2022 yılında 150 liraydı, 4 kat arttı. Uluslararası fuarlarda ise bu rakam 250 liradan 600 liraya yükseltildi. Ben işletme sahiplerine son bir kez daha çağrıda bulunmak isterim. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023'tür. Söke'lilerin başvurularını bekliyoruz. İşletmeler projeleri eksik de olsa başvurularını bize göndersinler. Biz onlara düzeltmeleri için zaman vereceğiz." diye konuştu.









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