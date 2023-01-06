Aydın'da zeytin ağacından düşen kişi öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu düşen kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bahçesindeki ağaca zeytin toplamak için çıkan Sami Yalçınkaya (63) bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçınkaya'nın cenazesi incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.





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