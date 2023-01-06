Kuşadası'nda geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki 45 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.





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