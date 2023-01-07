Aydın'da iki firari hükümlü yakalandı

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​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey ve Seyrantepe mahallelerinde yapılan uygulamalarda hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. ile 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine sevk edildi.





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