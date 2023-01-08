Aydın İl Jandarma Komutanı Aldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AYDIN (AA) - Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aldemir, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" fotoğrafını seçen Aldemir, spor kategorisinde Ömer Evren Atalay'ın "Sürpriz son" karesini oyladı.



Aldemir, çevre-yaşam kategorisindeki tercihini ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Balık adam" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Aldemir, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

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