Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, hastaneye kaldırıldı

AYDIN (AA) - Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, solunum rahatsızlığı nedeniyle Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, gazetecilere yaptığı açıklamada Tuncel'in solunum yollarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle dün gece hastaneye götürüldüğünü belirtti.
Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Tuncel'in entübe durumda olduğunu ancak durumunun iyiye gittiği bilgisini aldıklarını kaydeden Yerli, bir an önce sağlığını kazanarak görevine dönmesini beklediklerini kaydetti.