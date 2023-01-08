Germencik'te 74. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde yaklaşık 180 pehlivan deve mücadele etti.

Alangüllü Mahallesi'ndeki arenada düzenlenen festivale Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Özdeş de katıldı.

Çerçioğlu, yaptığı konuşmada Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini, kentin bir geleneği olan deve güreşlerine sahip çıktıklarını söyledi.



Fuat Öndeş de bu yıl festivale katılımın ücretsiz olduğunu, güzel havanın da etkisiyle yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.



Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen 180'e yakın devenin arenaya çıktığı festivali ilçe merkezi ve köylerden gelen çok sayıda vatandaş takip etti.





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